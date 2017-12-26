Самарцев приглашают на Фестиваль вьетнамской новогодней кухни
26 декабря 2017 13:14
148
Вьетнамцы называют новогодний праздник Тэт Нгуен Дан. Дословно его название переводится как «праздник первого утра», и связан он для вьетнамцев с приходом весны. Это главный праздник года, и конечно, он богат традициями, прежде всего кулинарными. По-вьетнамски «праздновать Новый год» — это «ан Тэт», буквально означает «кушать Тэт».
Роскошный стол здесь — обязательное условие, ведь, по мнению вьетнамцев, это залог богатой жизни на весь год. Какие блюда будут стоять на праздничном столе, зависит прежде всего от региона. На новогодний стол принято подавать лепешки и пироги в форме круга и квадрата – Бань Чынг. Эти блюда означают мирные небо и землю. На столе также должно быть мясо и обилие фруктов. Вьетнамская кухня разнообразна и богата, но ценители азиатской кухни отмечают, что на территории России бывает непросто найти вьетнамские хиты, приготовленные по традиционным рецептам. Чаще всего повара адаптируют национальные блюда под вкусы российского потребителя. Но на Фестивале вьетнамской новогодней еды вы сможете насладиться аутентичными шедеврами! Организаторы утверждают, что учли все пожелания гостей прошлого фестиваля, организацию — качественнее, а ассортимент блюд — разнообразнее.
Вы можете познакомиться с традиционными вьетнамскими блюдами новогоднего стола, сообщает Информационный портал "Все мы - Россия!".
В меню:
• Новогодний пирог Бань Чынг
• Национальное вьетнамское блюдо "Нэм"
• Колбаса Ча Луа
• Жаренные креветки в рисовой муке
• Вьетнамские сладости
• Экзотические фрукты и многое другое!
Адрес места проведения: ул. Калинина, дом 1, 4 этаж.
Мероприятие состоится 28 декабря 2017г. в 18.00.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 декабря 2017 18:34
Шаинский — автор популярнейших песен для взрослых и детей, это в том числе «Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «Песенка... Социум
102
26 декабря 2017 16:33
Социум
126
26 декабря 2017 16:32
«Подходящая для него должность: обязанностей нет, только зарплата». Социум
110
Здравоохранение
25 декабря 2017 17:17
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений. Здравоохранение
172
25 декабря 2017 15:20
Сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка – не оставят без внимания ни одного ребенка. Здравоохранение
188
21 декабря 2017 15:48
Врачи выявили несколько новообразований на ранней стадии и даже болезнь Паркинсона. Здравоохранение
263
Новости медицины
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
104
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
607
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
730
Туризм
18 декабря 2017 10:46
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году. Туризм
241
15 декабря 2017 13:26
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
257
14 декабря 2017 10:10
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
179
Образование
25 декабря 2017 15:40
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать. Образование
172
22 декабря 2017 18:45
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования. Образование
302
16 декабря 2017 13:50
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
498
Культура
26 декабря 2017 13:14
Мероприятие состоится 28 декабря Культура
147
22 декабря 2017 12:58
Вход свободный для всех желающих. Культура
234
21 декабря 2017 10:25
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
226
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
436
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
421
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
586
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5865
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2165
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9105
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2769
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10779
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3161
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2774
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1742
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2132
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2025
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1690
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3326
Мероприятия