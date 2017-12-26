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Новости /  Общество /  Культура  

Самарцев приглашают на Фестиваль вьетнамской новогодней кухни

26 декабря 2017 13:14
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Самарцев приглашают на Фестиваль вьетнамской новогодней кухни Мероприятие состоится 28 декабря
Мероприятие состоится 28 декабря

Вьетнамцы называют новогодний праздник Тэт Нгуен Дан. Дословно его название переводится как «праздник первого утра», и связан он для вьетнамцев с приходом весны. Это главный праздник года, и конечно, он богат традициями, прежде всего кулинарными. По-вьетнамски «праздновать Новый год» — это «ан Тэт», буквально означает «кушать Тэт».

Роскошный стол здесь — обязательное условие, ведь, по мнению вьетнамцев, это залог богатой жизни на весь год. Какие блюда будут стоять на праздничном столе, зависит прежде всего от региона. На новогодний стол принято подавать лепешки и пироги в форме круга и квадрата – Бань Чынг. Эти блюда означают мирные небо и землю. На столе также должно быть мясо и обилие фруктов. Вьетнамская кухня разнообразна и богата, но ценители азиатской кухни отмечают, что на территории России бывает непросто найти вьетнамские хиты, приготовленные по традиционным рецептам. Чаще всего повара адаптируют национальные блюда под вкусы российского потребителя. Но на Фестивале вьетнамской новогодней еды вы сможете насладиться аутентичными шедеврами! Организаторы утверждают, что учли все пожелания гостей прошлого фестиваля, организацию — качественнее, а ассортимент блюд — разнообразнее.

Вы можете познакомиться с традиционными вьетнамскими блюдами новогоднего стола, сообщает Информационный портал "Все мы - Россия!".
В меню:

• Новогодний пирог Бань Чынг
• Национальное вьетнамское блюдо "Нэм"
• Колбаса Ча Луа
• Жаренные креветки в рисовой муке
• Вьетнамские сладости
• Экзотические фрукты и многое другое!

Адрес места проведения: ул. Калинина, дом 1, 4 этаж.
Мероприятие состоится 28 декабря 2017г. в 18.00.

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Комментарии



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