Самарцам представят выставку Елены Малыгиной «5:8 — золотой возраст»

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Это и самарские пейзажи, и сказочные фантазии, выполненные в технике масло, темпера, и графика (тушь, перо).Часть работ посвящена русской теме, в них отражены история русского костюма, русский быт, символика.Творчество Елены Малыгиной хорошо известно в Самаре и за ее пределами. Она – участник многочисленных всероссийских и международных конкурсов, победитель и призер Международной выставки-конкурса современного искусства в номинациях «Модернизм», «Авангард».10+