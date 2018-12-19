153

25 декабря в 13-00 Самарский зоопарк приглашает горожан на новогодний праздник. Проводить старый Год собаки и встретить новый зоогод смогут и дети, и взрослые.Талисманом года свиньи станет чудесная морская свинка – Джорж.Ребят ждет новогодняя развлекательная программа с участием сказочных героев. Увлекательные веселые конкурсы, загадки, игры, песни и традиционный хоровод вокруг пушистой нарядной елочки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой создадут праздничное настроение.Всех посетителей ждут новогодние сувениры от зоопарка.С 14:00 до 15:00 в рамках акции «Погладь меня», все желающие смогут принять участие в фотосессии, на которой сказочные герои представят коллекцию прирученных животных, сообщают в группе зоопарка (3+).