Самарский музей модерна приглашает детей на курс занятий, посвященный художникам XX века
21 января 2018 11:36
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Самарский музей модерна приглашает детей 5-9 лет на занимательный курс занятий, посвященный художникам XX века.
На каждой встрече детей и их родителей ждет знакомство с творчеством знаменитого художника, внесшего значительный вклад в историю искусства.
Вы на себе попробуете творческую манеру каждого мастера, будете использовать нестандартные материалы и способы создания произведения.
Занятия будут проходить каждую субботу в 16:00.
20 января прошло занятие о Поле Сезане.
Следующие мероприятия:
27 января. О Жорже Сёра
3 февраля. О Клоде Моне
10 февраля. О Винсенте Ван Гоге
17 февраля. О Пите Мондриане
24 февраля. О Джексоне Поллоке
3 марта. Об Энди Уорхоле
10 марта. О Рое Лихтенштейне.
Стоимость 250 руб.
На занятия необходимо брать вторую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Занятия будут проходить в Музее для детей "Зеленка".
Адрес Музея: г. Самара, ул. Красноармейская, 15.
Тел.: 8(846) 333-24-98.
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