Самарский музей модерна приглашает детей на курс занятий, посвященный художникам XX века

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Самарский музей модерна приглашает детей 5-9 лет на занимательный курс занятий, посвященный художникам XX века.На каждой встрече детей и их родителей ждет знакомство с творчеством знаменитого художника, внесшего значительный вклад в историю искусства.Вы на себе попробуете творческую манеру каждого мастера, будете использовать нестандартные материалы и способы создания произведения.Занятия будут проходить каждую субботу в 16:00.20 января прошло занятие о Поле Сезане.Следующие мероприятия:27 января. О Жорже Сёра3 февраля. О Клоде Моне10 февраля. О Винсенте Ван Гоге17 февраля. О Пите Мондриане24 февраля. О Джексоне Поллоке3 марта. Об Энди Уорхоле10 марта. О Рое Лихтенштейне.Стоимость 250 руб.На занятия необходимо брать вторую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.Занятия будут проходить в Музее для детей "Зеленка".Адрес Музея: г. Самара, ул. Красноармейская, 15.Тел.: 8(846) 333-24-98.