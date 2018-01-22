Самарский литературный музей проведет сказочные выходные

82

27 января в 11:00 Самарский литературный музей приглашает в гости маленьких любителей сказок и их родителей.Сказочные выходные – это отличная возможность родителям вместе с детьми от 3-х лет окунуться в знакомую с детства сказку. Вас ждет совместное путешествие по выставке-квесту "Золотой ключик или приключения Буратино".Любимые герои и самые запоминающиеся сцены книги оживут для вас. Вы посетите домик Мальвины и Харчевню «Три пескаря». Выберетесь из чулана и попадете в болото. А в конце откроете потайную дверь и найдете театр «Молния»!После игры дети и родители окунутся в волшебный мир настоящего кукольного театра. Проводником станет Мякишева Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования, Заслуженная артистка Российской Федерации (РСФСР).Стоимость семейного билета – 300 рублей.Не забудьте записаться заранее по телефону 332-11-22