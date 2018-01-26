Самарские школьники примут участие в Чемпионате по чтению вслух

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В Самаре пройдут отборочные этапы Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18».Более 60 городов примут участие в проекте, а в июле жюри выберет победителя, который получит главный приз в размере 300 тысяч рублей.Отборочные этапы в Самаре стартуют с 29 января. Финал пройдет 20 февраля в Самарской областной юношеской библиотеке (пр-т Ленина, 14).Участие бесплатное, набор участников проходит в школах.К участию приглашаются ученики школ и средне-специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет. По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и безподготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги и сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм чтения.Организаторы Чемпионата стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения русской и зарубежной прозы и поэзии.