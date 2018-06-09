Самарские музеи и филармонию можно посетить со скидкой по паспорту болельщика ЧМ-2018
9 июня 2018 12:16
В дни проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре будут работать многие музеи, в их числе:
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142);
музей Модерна (ул. Фрунзе, 159/ ул. Красноармейская, 15);
дом-музей Ленина (ул. Ленинская, 131, 135);
дом-музей Фрунзе ( ул. Фрунзе, 114-116/ ул. Л. Толстого, 25);
Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Свою музыкальную программу подготовила и Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, д. 141).
Как сообщает сайт организаторов ЧМ-2018 в Самаре, посетителям с паспортом болельщика предоставят скидки и льготы, пишет Волга Ньюс.
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