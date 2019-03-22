Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции «Культурный минимум»
22 марта 2019 13:25
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С 25 по 29 марта в честь Всемирного дня театра молодые жители региона вместе со своей семьей смогут бесплатно посетить различные театральные площадки.
Организаторы акции призывают молодежь ходить в театр, смотреть постановки, получать новые эмоции и пищу для размышлений. Каждый молодой человек может посетить спектакли вместе со своей семьей, друзьями, близкими людьми в период акции абсолютно бесплатно.
В этом году в акции принимает участие 18 театральных площадок в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Кинеле, Похвистневе. Среди самых крупных: Самарский академический театр оперы и балета, Самарский театр юного зрителя «СамАрт», Самарский государственный институт культуры, Драматический театр им. А.Н. Толстого, драматический театр «Колесо» имени народного артиста РФ Г.Б. Дроздова и другие.
Акция «Культурный минимум» – современное явление, позволяющее сформировать новое мнение о современном театральном искусстве в знаковый Год театра в нашей стране и объединить поколения.
Первая подобная акция прошла в 2018 году и собрала 50 000 человек, которые стали участниками художественных выставок, театральных постановок и кинопоказов. В прошлом году было задействовано более 3000 культурных площадок в 67 субъектах России. В этом году ожидается проведение акции во всех регионах с участием более 65 000 человек.
В Самарской области мероприятия проводится Самарским Союзом Молодежи – территориальной общественной организацией «Российского союза молодежи» в Самарской области, департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, при поддержке Роскультцентра, Росмолодежи и участников Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».
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