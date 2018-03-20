Самарская киностудия «Три товарища» проводит конкурс сценариев короткометражек

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Принять участие в нём может любой желающий в возрасте старше 18 лет. Главное – соблюдение требований организаторов.Познакомиться с требованиями и заполнить заявку на конкурс можно на сайте киностудии: http://tritovarisha.ru/company/the-screenplay- competition/По итогам конкурса команда киностудии выберет одного победителя, который и получит главный приз – съемки фильма по его сценарию. Итоги конкурса будут подведены 15 мая2018 года на сайте киностудии.Фильм, снятый в результате конкурса, впоследствии будет принимать участие в фестивальных программах в России и за рубежом.Киностудия «Три товарища» проводит подобный конкурс уже во второй раз. Летом 2016 года среди более 170 конкурсных работ был выбран победитель – сценарий южно-сахалинцев Ивана Чанова и Степана Чернецкого. Съемки фильма по нему под руководством московского режиссера Тэмо Эсадзе прошли в Самаре зимой 2017-го, аширокому зрителю картину «Представь, что ты машинист», показали 19 июня 2017 года.