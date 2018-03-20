Самарская киностудия «Три товарища» проводит конкурс сценариев короткометражек
20 марта 2018 12:17
117
Принять участие в нём может любой желающий в возрасте старше 18 лет. Главное – соблюдение требований организаторов.
Познакомиться с требованиями и заполнить заявку на конкурс можно на сайте киностудии: http://tritovarisha.ru/company/the-screenplay- competition/
По итогам конкурса команда киностудии выберет одного победителя, который и получит главный приз – съемки фильма по его сценарию. Итоги конкурса будут подведены 15 мая
2018 года на сайте киностудии.
Фильм, снятый в результате конкурса, впоследствии будет принимать участие в фестивальных программах в России и за рубежом.
Киностудия «Три товарища» проводит подобный конкурс уже во второй раз. Летом 2016 года среди более 170 конкурсных работ был выбран победитель – сценарий южно-
сахалинцев Ивана Чанова и Степана Чернецкого. Съемки фильма по нему под руководством московского режиссера Тэмо Эсадзе прошли в Самаре зимой 2017-го, а
широкому зрителю картину «Представь, что ты машинист», показали 19 июня 2017 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 марта 2018 15:38
За 2017 год было вывезено 334 незаконных объекта потребительского рынка. Социум
15
20 марта 2018 15:07
Госавтоинспекция МВД России отмечает, что контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны прежде всего сами водители транспортных... Социум
65
20 марта 2018 15:01
Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты,... Социум
49
Здравоохранение
20 марта 2018 14:34
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская... Здравоохранение
85
20 марта 2018 12:48
Приоритетно запланировано приобретение медицинского оборудования. Здравоохранение
118
20 марта 2018 10:34
Он вручит "Сертификат о присвоении статуса клинический медицинской организации". Здравоохранение
163
Новости медицины
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
50
19 марта 2018 21:37
В Самаре открылся госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя», ставший самым крупным медицинским кластером Поволжья. Новости медицины
80
13 марта 2018 18:15
Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
139
Туризм
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
345
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
274
13 марта 2018 18:10Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье
Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье Туризм
88
Образование
20 марта 2018 12:25
Абитуриентов и студентов ждут компании-работодатели с мировым именем. Образование
112
19 марта 2018 20:52
Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн. Образование
298
19 марта 2018 14:00
Будет открыт один пункт проведения экзаменов. Образование
287
Культура
20 марта 2018 13:53
Гостей ждет концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества. Культура
124
20 марта 2018 12:17
Конкурс пройдет с 19 марта по 30 апреля. Культура
116
20 марта 2018 09:57
Он означает приход весны. Культура
149
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
426
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
759
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
736
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1053
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
735
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
681
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1419
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
865
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
951
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1558
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
882
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4125
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2348
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2808
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2694
Мероприятия