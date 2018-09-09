Самара три дня отмечает День города: фото

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В этом году Самара отмечает 432-й день рождения. Празднование началось в пятницу и завершится сегодня, в воскресенье 9 сентября (0+). Горожан все три дня ждала насыщенная программа на разных площадках - и на площади Куйбышева, и в Струковском саду, и на набережной. Что только не подготовили для развлечение самарцев и гостей города! Работали площадки для детей и взрослых, любой мог найти себе занятие по душе.Так, в субботу, 7 сентября череду музыкальных концертов в честь Дня города Самары открыл музыкальный фестиваль «От классики до джаза».8 сентября на набережной прошел фестиваль студенчества "Наука, инновации, спорт и культура", где свои достижения представили вузы региона, и отличившиеся коллективы и студенты получили награды. Все желающие могли сдать нормы ГТО. В Струковском саду состоялся фестиваль ретро-музыки "Распусти свои клеши". Работали гастрономический фестиваль и ярмарка мастеров.А сегодня, 9 сентября программа не менее насыщенная: в "Струкачах" проходят соревнования по скейтбордингу и велосипедному мотокроссу, КВН-марафон движения "Самарский КВН", работает площадка стиля и моды.На площади Куйбышева с 18:00 выступят популярные молодежные самарские группы, а затем коллектив "Би-2" представит концертную программу "Горизонт событий". Выступление артистов будет сопровождаться уникальным световым и видеошоу.В 22:30 зрителей ждет праздничный фейерверк.Фото: Дильдина Светлана.