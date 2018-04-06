Самара примет Международную неделю моды Volga Fashion Week 2018

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25-29 апреля Самара станет модной столицей Поволжья и, впервые в своей истории, будет принимать Международную неделю моды Volga Fashion Week.Первая страница истории самого масштабного фестиваля моды Поволжья была написана три года назад, когда известные мастера и начинающие дизайнеры со всейРоссии собрались в Нижнем Новгороде. В прошлом году идеи и образы Volga Fashion Week покорили Казань. А теперь настала очередь Самары принять фестиваль моды,ориентированный на популяризацию и продвижение дизайнеров, создающих коллекции prêt–a–porter и prêt–a–porter de luxe в Поволжье, и создание комфортных условий для ихработы и развития.Кроме создания благоприятных условий для раскрытия потенциала российского модного дизайна, одна из главных целей Volga Fashion Week - это интеграцияроссийского дизайна в международный культурный контекст и привлечение внимания зарубежных коллег, клиентов и инвесторов.Главной темой Международной недели моды этого года стал постмодернизм в русской моде, суть которого - инвентаризация мировой культуры. Становлениепостмодернизма связано с параллельным развитием «общества массового потребления», средств массовой коммуникации и формированием массового среднего класса. По сути,это первая эпоха в истории искусства, где нет канона, поэтому так важно научиться отличать халтуру от настоящего творчества. Кроме этой темы, на дискуссионныхплощадках фестиваля будут говорить о переосмыслении традиционной эстетики, новой "красоте" будущего и влиянии аутентичной народной культуры Самары на русскийпостмодернизм.По традиции, программа Volga Fashion Week состоит из трех основных блоков: персональные показы молодых дизайнеров, презентация коллекций хедлайнеров иделовой курс.В этом году “молодежь” представит свои коллекции в номинациях:«Pret-a-porter» — повседневная одежда городских улиц;«Pret-a-porter de luxe» — вечерние наряды для выхода в свет;«Etno» — современное видение национальной и народной одежды;«Fashion kids» — детская мода;«Sport» — спортивная одежда для активных людей;«Performance» — креативное шоу.В рамках делового курса Международной Недели Моды на площадке Volga Fashion Week организуют уникальную профессиональную программу обучения, развития иобмена опытом с участием самых успешных представителей индустрии моды, на практике доказавших свой высокий уровень.Международная неделя моды Volga Fashion Week 2018 состоится 25-29 апреля в ТК Амбар (г. Самара, Южное ш. 5)