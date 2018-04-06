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Новости /  Общество /  Культура  

Самара примет Международную неделю моды Volga Fashion Week 2018

6 апреля 2018 13:39
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Самара примет Международную неделю моды Volga Fashion Week 2018 Она пройдет 25-29 апреля в ТК
Она пройдет 25-29 апреля в ТК "Амбар".

25-29 апреля Самара станет модной столицей Поволжья и, впервые в своей истории, будет принимать Международную неделю моды Volga Fashion Week.

Первая страница истории самого масштабного фестиваля моды Поволжья была написана три года назад, когда известные мастера и начинающие дизайнеры со всей
России собрались в Нижнем Новгороде. В прошлом году идеи и образы Volga Fashion Week покорили Казань. А теперь настала очередь Самары принять фестиваль моды,
ориентированный на популяризацию и продвижение дизайнеров, создающих коллекции prêt–a–porter и prêt–a–porter de luxe в Поволжье, и создание комфортных условий для их
работы и развития.

Кроме создания благоприятных условий для раскрытия потенциала российского модного дизайна, одна из главных целей Volga Fashion Week - это интеграция
российского дизайна в международный культурный контекст и привлечение внимания зарубежных коллег, клиентов и инвесторов.

Главной темой Международной недели моды этого года стал постмодернизм в русской моде, суть которого - инвентаризация мировой культуры. Становление
постмодернизма связано с параллельным развитием «общества массового потребления», средств массовой коммуникации и формированием массового среднего класса. По сути,
это первая эпоха в истории искусства, где нет канона, поэтому так важно научиться отличать халтуру от настоящего творчества. Кроме этой темы, на дискуссионных
площадках фестиваля будут говорить о переосмыслении традиционной эстетики, новой "красоте" будущего и влиянии аутентичной народной культуры Самары на русский
постмодернизм.
По традиции, программа Volga Fashion Week состоит из трех основных блоков: персональные показы молодых дизайнеров, презентация коллекций хедлайнеров и
деловой курс.
В этом году “молодежь” представит свои коллекции в номинациях:
«Pret-a-porter» — повседневная одежда городских улиц;
«Pret-a-porter de luxe» — вечерние наряды для выхода в свет;
«Etno» — современное видение национальной и народной одежды;
«Fashion kids» — детская мода;
«Sport» — спортивная одежда для активных людей;
«Performance» — креативное шоу.

В рамках делового курса Международной Недели Моды на площадке Volga Fashion Week организуют уникальную профессиональную программу обучения, развития и
обмена опытом с участием самых успешных представителей индустрии моды, на практике доказавших свой высокий уровень.

Международная неделя моды Volga Fashion Week 2018 состоится 25-29 апреля в ТК Амбар (г. Самара, Южное ш. 5)
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