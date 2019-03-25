Писатель-фантаст Дмитрий Емец приедет в Самару на финал конкурса короткого рассказа «Сестра таланта-2019»
25 марта 2019 11:05
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30 марта 2019 года Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на финальные мероприятия 6-го Межрегионального литературного конкурса «Сестра таланта-2019».
Программа мероприятий:
С 10.00 до 11.30 для участников всех возрастных групп пройдут литературные мастер-классы:
- Ведущая мастер-класса для группы участников 7-11 лет – Людмила Павловна Калязина, поэт, писатель, член Союза писателей России;
- Ведущий мастер-класса для группы 12-17 лет – Максим Адольфович Замшев, писатель, главный редактор «Литературной газеты»;
- Ведущий мастер-класса для группы участников 18-25 лет – Андрей Юрьевич Олех, писатель, номинант независимой премии «Дебют».
30 марта 2019 г. в 12.00 в конференц-зале библиотеки состоится торжественное награждение участников и победителей. Для тех участников, кто не сможет приехать или прилететь в Самару, прямая трансляция мастер-классов и финала. Участие в конкурсе и мастер-классе бесплатное.
В этот же день, 30 марта 2019 г., в 14.00 состоится встреча с читателями российского писателя-фантаста, автора серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и других фантастических персонажей Дмитрия Емца. Писатель примет участие в работе жюри конкурса. « На конкурс пришло очень много сильных интересных работ, — говорит Дмитрий Емец. – Жюри выбирать было непросто. Надеюсь, для большинства авторов это не последние их работы, а творческий дебют».
А днем ранее, 29 марта 2019 года, в 18:00, в галерее «Новое пространство» состоится творческая встреча с одним из членов жюри конкурса — с главным редактором «Литературной газеты», писателем, членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и укреплению прав человека Максимом Замшевым. Главными темами для обсуждения станут современный литературный процесс в России и «Литературная газета» в наше время.
Напомним, прием заявок на конкурс «Сестра таланта» начался 9 января 2019 года и продолжался ровно два месяца. В нем могли принять участие молодые авторы от 7 до 25 лет. Организаторы конкурса: Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной писательской организации. Отбор проводился в трех возрастных группах: от 7 до 11 лет; от 12 до 17 лет; от 18 до 25 лет (включительно).
В финале в каждой возрастной группе будет определено три победителя — лауреаты I, II и III степеней.
Кроме того, три автора, пишущих в жанре фантастики и фэнтези, станут лауреатами номинации «Тройка призеров Дмитрия Емца».
Партнеры конкурса «Сестра Таланта» приготовили еще номинации:
— «Поиск и прорыв» от Самарской общественной организации «Школа методологии и игротехники». Здесь жюри обратит особое внимание на рассказы о героях, преодолевающих жизненные трудности.
— «Защитим природу вместе» от Самарского зоопарка. Возможность победить в этой номинации получат авторы рассказов о животных и природе.
— Номинация "Русское эхо" от одноименного литературного журнала, в которой представлены рассказы на православную и духовную тематику.
В этом году организаторы получили 1051 рассказ, это в три раза больше, чем в 2018 году. Конкурс отмечает еще и значительное расширение географии. На этот раз в СОУНБ «слетелись» произведения более чем из 400 городов России, ближнего зарубежья, а также из Польши, Чехии, Германии и Израиля.
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