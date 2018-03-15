Открылась выставка «Самарский взгляд - 2017»
15 марта 2018 10:37
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13 марта в галерее «Новое пространство» состоялась церемония награждения лауреатов IX городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» и открытие итоговой фотовыставки.
Началось мероприятие показом коллекции дизайнера и фотографа Аллы Костомаровой. Проект «Мой а-ля Рус!», посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018.
В своем приветственном слове Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова отметила, что каждый конкурс, каждая выставка получаются совершенно непохожими друг на друга, и этот год — не исключение.
«В этот раз особенно интересные работы представлены в номинациях «Спорт» и «Другая реальность». И, на мой взгляд, здесь нет какого-то готового секрета успеха. Любая фотография может удивить. Не важно, что на ней — животные, дети, город... Важно, то, как ухватил автор сам момент, увидев который мы с вами скажем - «Ах...». И, к счастью, таких фотографий в «Самарском взгляде 2017» действительно много», - отметила Ирина Цветкова.
На церемонии были объявлены имена лауреатов в 7 номинациях: «События», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт» и «Настроение города».
В рамках выставки состоится цикл творческих встреч:
15 марта в 18.30 – «Фотопортрет: секреты от профессионалов», ведущие - Георгий Майоров и Дмитрий Недыхалов.
17 марта в 14.00 – «Фотовзгляд очарованного художника», ведущие - Владимир Привалов, Николай Федорин и Наталья Шинкевич.
21 марта в 18.30 – «Жанровая фотография или как научиться думать. Заметки на полях», ведущие - Марина Кейлина, Георгий Фролов и Павел Куприянов.
23 марта в 18.30 – «Самарский взгляд. Как попасть на выставку?!», ведущий - Николай Муханов.
Завершит работу выставка «Самарского взгляда – 2017» 24 марта.
Вход свободный.
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