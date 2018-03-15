Открылась выставка «Самарский взгляд - 2017»

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13 марта в галерее «Новое пространство» состоялась церемония награждения лауреатов IX городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» и открытие итоговой фотовыставки.Началось мероприятие показом коллекции дизайнера и фотографа Аллы Костомаровой. Проект «Мой а-ля Рус!», посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018.В своем приветственном слове Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова отметила, что каждый конкурс, каждая выставка получаются совершенно непохожими друг на друга, и этот год — не исключение.«В этот раз особенно интересные работы представлены в номинациях «Спорт» и «Другая реальность». И, на мой взгляд, здесь нет какого-то готового секрета успеха. Любая фотография может удивить. Не важно, что на ней — животные, дети, город... Важно, то, как ухватил автор сам момент, увидев который мы с вами скажем - «Ах...». И, к счастью, таких фотографий в «Самарском взгляде 2017» действительно много», - отметила Ирина Цветкова.На церемонии были объявлены имена лауреатов в 7 номинациях: «События», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт» и «Настроение города».В рамках выставки состоится цикл творческих встреч:15 марта в 18.30 – «Фотопортрет: секреты от профессионалов», ведущие - Георгий Майоров и Дмитрий Недыхалов.17 марта в 14.00 – «Фотовзгляд очарованного художника», ведущие - Владимир Привалов, Николай Федорин и Наталья Шинкевич.21 марта в 18.30 – «Жанровая фотография или как научиться думать. Заметки на полях», ведущие - Марина Кейлина, Георгий Фролов и Павел Куприянов.23 марта в 18.30 – «Самарский взгляд. Как попасть на выставку?!», ведущий - Николай Муханов.Завершит работу выставка «Самарского взгляда – 2017» 24 марта.Вход свободный.16+