На сцене Самарского академического театра драмы состоится бенефис заслуженной артистки России Елены Лазаревой

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27 октября в 18:00 на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького (пл. Чапаева, 1) состоится бенефис заслуженной артистки России Елены Лазаревой, в рамках которого будет показан спектакль «Жанна». После спектакля друзья и коллеги поздравят актрису с юбилеем.Пьеса «Жанна», написанная молодым, но уже очень известным драматургом Ярославой Пулинович, на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных в театральной среде пьес. «Жанна» - история немолодой обеспеченной деловой женщины, под началом которой большой коллектив, а главное – большое дело. Героиня ненавидит слабости в самой себе и окружающих. Она думает, что счастлива, но все меняется, когда ее молодой любовник Андрей уходит к своей юной беременной девушке – студентке. С его уходом для Жанны рушится не только любовь и привязанность, но и тщательно выстраиваемый образ себя — счастливой женщины, для которой нет неразрешимых проблем.В спектакле, поставленном молодым режиссером, выпускницей курса известного педагога и режиссера Вениамина Фильштинского Марией Селедец, много правды. Правды чувств, характеров и временами абсурдно смешной жестокой правды жизни. Главную роль в спектакле исполняет Елена Лазарева. Грани ее актерского потенциала раскрываются для зрителя с очень неожиданной, не присущей ей стороны.