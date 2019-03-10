На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
10 марта 2019 18:06
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В воскресенье, 10 марта, по всему городу прошли Масленичные гуляния, но самые обширные из них развернулись на площади Куйбышева. Туда собрались самарцы от мала до велика, и всем нашлось дело: в изобилии их поджидали торговые ряды с сувенирами, концерты, игры и мастер-классы.
Во всю ширь развернулась выставка-ярмарка «Город мастеров». Больше 70 торговых павильонов, 140 мастеров со всей Самарской области и регионов Поволжья представили свое творчество и народные ремесла - резьбу по дереву, изделия из соломки, лозоплетение, глиняную и вязаную игрушки, обереговую куклу, кружевоплетение, гончарное ремесло, игрушки ручной работы, роспись по дереву и ткани, керамику, ткачество.
Гости праздника могли показать и удаль молодецкую – походить на ходулях, поучаствовать в гиревом аттракционе, подняться на столб с призами, поводить веселые хороводы.
Детей и взрослых развлекали веселые скоморохи.
На площадке «Спортивный городок» желающие сдавали нормы ГТО.
И, конечно, участникам было чем полакомиться - особенно масленичными блинами!
"С детства люблю Масленицу, - поделилась самарчанка Алена, которая сегодня привела на площадь уже двух своих детей. - Сразу чувствуется, что весна близко, настроение праздничное!"
Фото: Дильдина Светлана.
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