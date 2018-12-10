На ВДНХ проходит выставка шедевров Самарского художественного музея
10 декабря 2018 12:53
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В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ проходит выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея». По сути, это сразу две замечательные экспозиции.
Первая — это 130 работ известных русских художников с первой половины XVIII по 70-е годы XX века. Посетители могут увидеть развитие отечественной живописи от светских портретов до авангардных и соцреалистических сюжетов. В экспозиции картины Владимира Маковского, Василия Сурикова, Ильи Репина, Аристарха Лентулова, Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Александра Бенуа, Петра Кончаловского и многих других.
Вторая — собрание восточного искусства музея, в основе, которой коллекция австрийского купца и основателя Жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакано. Среди них — японские образцы фаянса и фарфора, китайская керамика и резная пластика, индийские сосуды в технике бидри и различные миниатюры XVIII—XIX веков.
Выставка будет открыта до 31 марта 2019 года, сообщает REGNUM.
Самарский художественный музей был основан в 1897 году по инициативе местных художников во главе с К.П.Головкиным. Художники не только подарили музею свои работы, но также обратились к известным мастерам с просьбой прислать в дар свои произведения. После революции коллекция пополнилась великолепным собранием русской живописи XIX — начала XX века самарского купца П.И.Шихобалова, среди которых были полотна И. Репина, В. Маковского, В. Поленова. После революции фонды пополнились богатой и интересной коллекцией восточного искусства бывшего владельца Жигулевского пивоваренного завода А.Ф. фон Вакано. Музей по праву считается одним из лучших региональных собраний страны. Кстати, знаменитые картины А. Лентулова, П. Кончаловского, О. Розановой, К. Малевича и других авангардистов — сегодня гордость коллекции — сотрудниками музея были в свое время спрятаны, так как в 1953 году власти намеревались их уничтожить.
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