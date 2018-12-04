На ВДНХ откроется выставка шедевров Самарского областного художественного музея

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5 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках собственного проекта межмузейного обмена «Резидент» откроется уникальная выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея», в которую войдут знаковые полотна русских художников и редкие экспонаты восточной коллекции музея. Подобное масштабное экспонирование будет впервые представлено в Москве.Самарский областной художественный музей представит коллекцию, в которую войдут более 130 шедевров. Гости смогут увидеть произведения русского изобразительного искусства периода первой половины XVIII века — 70-х годов XX века разных жанров: от светского портрета до авангарда и соцреализма. На выставке будут представлены известные полотна русских художников, такие как «Две матери» В. Маковского, «Зима» А. Саврасова, «Боярышня» В. И. Сурикова, «Композитор А. Г. Рубинштейн» И. Репина, «Пейзаж» А. Лентулова, «Постройка дома» О. Розановой, а также произведения И. Крамского, И. Айвазовского, В. Серова, А. Бенуа, П. Кончаловского, С. Адливанкина и Д. Бурлюка.В рамках экспозиции будет представлено собрание восточного искусства Самарского музея: миниатюры, панно, посуда из Китая, Японии, Индии XVII–XIX веков. Эту богатую коллекцию экспонатов собирал австрийский купец и основатель Жигулевского пивоваренного завода Альфред фон Вакано, который прожил в Самаре больше 30 лет и поддерживал музей с момента его создания. Собрание фон Вакано обладает особенной ценностью, часть его предметов находится в Государственном Эрмитаже, часть — в Самарском художественном музее, сообщает пресс-служба облправительства.Выставка будет работать 5 декабря 2018 года — 31 марта 2019 года, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00 (6+).