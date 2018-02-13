Музей воинов-интернационалистов открылся в Самаре

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Работает музей в школе №8 Промышленного района Самары. Открылся он накануне 15 февраля - дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.Музей появился по инициативе членов местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - руководителя регионального отделения «ЮНАРМИЯ»Самарской области, депутата Алексея Родионова, секретаря первичного отделения №8 депутата Вячеслава Куринова и директора школы АлександраСажнова.В экспозициях музея отражена служба военнослужащих Вооруженных Сил СССР в Эфиопии, Анголе и других странах. Активное участие в создании инаполнении музея экспонатами приняли военнослужащие запаса, участники конфликтов, проживающие в Самаре. Алексей Родионов поблагодарил всех, ктопринял участие в создании музея. Он отметил, что главное здесь - поисково-познавательная работа, которой будет заниматься юнармейский отряд школы.Первую экскурсию по музею провели юнармейцы, они рассказали гостям историю создания военно-морского флота, устройство первых кораблей и ихбоевые походы. Юных экскурсоводов дополнили рассказы ветеранов боевых действий, очевидцев и участников боевых событий. Они дополнили экспонатымузея, передав в дар документы и брошюры, рассказывающие о событиях тех лет Гости отметили важность создания музея, его огромный вклад в сохранениеистории и в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.