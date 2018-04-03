Команда КВН «Волжане» успешно преодолели 1/8 финала Премьер Лиги
3 апреля 2018 09:59
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Команда КВН «Волжане» успешно преодолели 1/8 финала Премьер Лиги. Первый канал.
Об этом с своем твиттере написал руководитель общественного молодежного движения « Самарский КВН» Сергей Ларионов.
"Очень круто! Гордимся!!! Самара - на первом!!! Спасибо @D_Azaroff и @E_Lapushkina за поддержку!!!!" - пишет Сергей Ларионов.
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