Какие блины едят в Самаре на Масленицу?

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Каждый год на Масленицу люди вспоминают про блины: в праздничную неделю их рецепты ищут в девять раз чаще обычного. В Самаре на долю блинов приходится почти 10% всех кулинарных запросов, которые местные жители задают на Масленицу. По этому показателю Самара занимает шестое место среди двадцати крупнейших российских городов.Чаще всего блины в Самаре едят с творогом, мясом и сыром. В России в целом всё так же: на долю этих трёх начинок приходится треть всех запросов про блины с чем-нибудь.С чем едят блины в СамареТворогМясоСырИкраГрибыКурицаВетчинаБананыРыбаЯблокиСпособов приготовления блинов очень много. Чаще всего российские пользователи хотят, чтобы блины получились тонкими, а то и тоненькими, с дырочками и ажурными. Тесто готовят в основном на молоке и молочных продуктах, но есть и другие варианты — например, на пиве или минералке. По запросам выходит, что самая популярная мука для блинов — гречневая. Но это, похоже, потому, что пшеничная мука — просто самый очевидный выбор, и при поиске рецептов люди не уточняют, что хотят приготовить блины именно из неё.