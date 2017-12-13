Кадетский бал состоится в Самаре

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16 декабря в 13.00 в зале МБОУ Школа №12(г. Самара, ул. Красноармейская, 93 А) начнется Новогодний кадетский бал для учащихся кадетских классов и школ Самарской области. Новогодний кадетский бал проводится в целях пропаганды традиций кадетского воспитания, развития эстетического направления в деятельности кадетских классов и школ.Традиция проведения кадетского бала в Самарской области зародилась в 2013 году, когда в стенах Самарского Дворца детского и юношеского творчества стала неотъемлемой частью нравственного воспитания будущих защитников Отечества.К участию в церемонии бала приглашены воспитанники МБОУ Школы «Кадет» №95 г. Самары, кадетского отделения-интерната МБОУ Школы №170 г. Самары, курсанты ГБОУ СПО СППК лицея государственной службы и правоохранительных органов г.Самары, кадетских классов МБОУ Школы №86, кадетских классов ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова г.о. Похвистнево, кадеты отделения «Кадетский корпус» ЦВП и ДП СП МАУ Центр «Юность» г. Самары, а также военно-патриотического клуба «Звёздный десант» ГБОУ ДО СО Самарского Дворца детского и юношеского творчества, курсанты военной кафедры ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва».В программе бала: встреча гостей, знакомство с традициями проведения балов, бальные танцы, игры, фотосессия. Показательные выступления бальных пар продемонстрирует коллективы танец - студии «Империя» и учащиеся Самарской области, участники Московского международного кадетского бала 2017 года.Организатором бала является министерство образования и науки Самарской области. Непосредственное проведение бала осуществляет Центр военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Самарской области ГБОУ ДО СО Самарский Дворец детского и юношеского творчества.