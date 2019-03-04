Илзе Лиепа представит в Самаре Фестивальный проект «Волжские сезоны»
4 марта 2019 13:23
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С 5 по 7 марта в Самаре состоится Фестивальный проект «Волжские сезоны» благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа с показом спектакля «Князь Владимир» и мастер-классом приглашенных хореографов.
Культурно-просветительский, образовательный проект «Волжские сезоны» призван стать серьезной творческой мастерской по повышению уровня молодежного танцевального творчества в стране, и рассчитан на три года. Первый начнется в марте текущего года и будет посвящен работе с педагогами детских и юношеских танцевальных коллективов. На двухдневный семинар-практикум соберутся 150 педагогов-балетмейстеров и хореографов со всей области, работающих в разных танцевальных стилях и жанрах. Педагоги семинара – лауреат Государственной премии и национальной театральной премии «Золотая Маска» Илзе Лиепа; балетмейстер, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович; доцент кафедры хореографии ГИТИС, экс-солистка Большого театра Елены Андриенко.
В рамках фестиваля на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут показы гала-спектакля «Князь Владимир». Это проект Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», которую учредил Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа, а также часть образовательной программы «Волжские сезоны», реализуемая фондом Илзе Лиепа при содействии Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и при поддержке Администрации Президента РФ.
Спектакль «Князь Владимир» является примером работы с детскими танцевальными коллективами, которую Фонд Илзе Лиепа вел на протяжении года. Из числа «золотых» лауреатов Всероссийского конкурса «Весна священная» выбраны лучшие: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский музыкальный театр «Задумка» (Самара), ансамбль танца «Улыбка» Свердловской Государственной Детской Филармонии, шоу-балет «Алиса» (Керчь).
Спектакль «Князь Владимир» рассказывает о жизни великого исторического деятеля, который искал пути сделать Русь сильным государством.
Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным: на него приглашены педагоги-участники семинара, участники танцевальных коллективов города и области, ребята из детских домов, многодетные семьи, воспитанники социальных детских учреждений.
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