Художники и психологи о семейных ценностях в новом проекте Самарской областной библиотеки
6 ноября 2018 13:04
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13 ноября в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется межрегиональная выставка «Всё это важно».
Выставка раскрывает тему семьи, традиций, нравственных устоев, которые оказывают влияние на формирование нового поколения. Это художественный взгляд на семейные ценности со стороны и, в то же время, выраженные в образе чувства к близким людям. В произведениях разных направлений и жанров свой взгляд демонстрируют молодые художники и мастера старшего поколения. Опираясь на понимание сегодняшнего дня, на опыт и знания прошлого, каждый из них выделил для себя самое важное в представлениях о семье.
Авторы работ – двенадцать художников из трех городов: Наталья Сюзева (Пенза), Людмила Кузнецова (Пенза), Вячеслав Бакумов (Самара), Максим Рассказов (Самара), Наталья Шепелева (Самара), Юрий Филиппов (Самара), Игорь Панов (Тольятти), Дмитрий Анчуков (Тольятти), Евгений Уткин (Тольятти), Асия Петрова (Тольятти), Алексей Зуев (Тольятти), Вероника Мисникова (Тольятти). В экспозицию также войдут фотографии из семейных архивов.
Партнерами проекта выступают специалисты АНО «Студия «Психея» и Самарского регионального отделения общественной организации «Самарское балинтовское общество» (СБО). В рамках работы выставки, с 16 ноября по 6 декабря, будут проходить открытые лекции, посвященные семейным и общечеловеческим ценностям: «Дочки-матери: зазеркалье отношений», «Семейные ценности: о зависти и благодарности», «Не случившееся переселение: о важности места рождения», - на эти и многие другие темы, волнующие современных людей, будут говорить психологи, педагоги, врачи, психотерапевты.
Продолжительность каждой лекции – примерно полтора часа. Расписание открытых лекций можно будет увидеть в официальных группах СОУНБ : vk.com/novoye_prostranstvo, www.facebook.com/novoye.prostranstvo
Выставка «Все это важно» продлится до 8 декабря.
Вход свободный. 6+
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Они побывали там вместе с экологическими инспекторами. Социум
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