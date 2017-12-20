Горожан приглашают на лекцию «В поисках старой Самары: Хлебная площадь»

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21 декабря в 18-30 в читальном зале библиотеки музея им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится лекция «В поисках старой Самары: Хлебная площадь (взгляд историка на археологический объект)».Лекция проводится в рамках цикла лекций «Древности Самарского края». Лекцию проводит известный самарский историк - д.и.н, профессор Э.Л. Дубман. Одним их важных событий археологического сезона 2017 г. стало возобновление исследований на территории Хлебной площади в историческом центре г. Самары. Эти работы вызвали широкий общественный резонанс. Археологи еще только подводят итоги раскопок. Исследованный археологический объект представляет интерес и для профессиональных историков, занимающихся ранней истории Самары.Возрастное ограничение 12+Стоимость билета: 60 руб., сообщает музей Алабина.