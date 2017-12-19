Фотоэкскурсия «Самарские наличники» пройдет в областном центре

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С 20 декабря 2017 года по 23 января 2018 года в Арт-фойе ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 103/105) будет проходить выставка видов домовой резьбы купеческих особняков старой Самары, фотоэкскурсия «Самарские наличники».Искусство деревянной резьбы, издавна процветавшее на Руси, сильно приглушенное в эпоху классицизма, во второй половине XIX века вновь ярко вспыхнуло, впитав в себя древние традиции. Наследие Самары в этой области поистине уникально. Оно отражает традиции и мировоззрение предков многочисленных народов Поволжья и особенности их деревянного зодчества.В экспозиции представлены фотографии резных наличников и элементы декора домов исторической части города Самары.Главная цель фотоэкскурсии «Самарские наличники» - показать образцы самарской резьбы по дереву, привлечь внимание сограждан к сохранению и реставрации уникального наследия, представить еще одну страницу самарского зодчества и его своеобразие.Выставка продлится до 23 января 2018 года.Работа выставки:19 декабря с 10:00 до 20:00;20 декабря в 13:00 (торжественное открытие);21 декабря – 23 января с 10:00 до 20:00.Вход свободный, пригласительные в кассе ЦРК «Художественный».