Финал конкурса «Книжное ГТО» состоится в Самаре

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В финале конкурса «Книжное ГТО», который пройдет на площадке перед центральным входом в Самарскую областную универсальную научную библиотеку, будут определены самые быстрые чтецы области в четырех возрастных категориях: учащиеся школ 2–5 классов, 6–8 классов, 9–11 классов и взрослые.В отборочном этапе конкурса, стартовавшем в апреле, приняли участие более 1 000 человек из 18 муниципальных образований Самарской области. 20 июля были подведены промежуточные результаты, по итогам которых в финал прошли 152 участника. С их именами можно ознакомиться в группе конкурса во «ВКонтакте» и на сайте библиотеки.Участникам финала необходимо за одну минуту быстро и вслух прочитать отрывок предложенного художественного текста. Количество слов будет фиксироваться координатором в протоколе.Победители получат призы и подарки от партнеров и спонсоров конкурса: самарского театра «Город», фирмы «Нектар», производящей натуральные соки и нектары, а также исторического парка «Россия – Моя история», единственного в мире мультимедийного комплекса, представляющего историю нашей страны с древнейших времен до наших дней.Фото pixabay.com