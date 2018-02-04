Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" снова пройдет в Самаре

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Второй зимний фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" состоится в Самаре 23-24 февраля.Уже второй год фестиваль пройдет в теплых и гостеприимных стенах молла "Аврора".Что будет на Зимнем фестивале:выступление артистов из Самары и других городов России,танцевальные театры и артисты оригинального жанра;на музыкальной площадке выступят уникальные музыканты нашего города;для самых юных зрителей откроет свои двери детская площадка;на ресторанной аллее все желающие смогут насладиться вкусной едой;базарная аллея предложит изделия ручной работы.И это далеко не все!Вас ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.Место: "Аврора Молл", новый корпус, 2-3 этажВход на фестиваль свободный для всех желающих.