Фестиваль «Рок над Волгой» хотят провести на территории «Самара Арены»
24 января 2019 13:57
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Региональные власти рассматривают возможность возрождения фестиваля «Рок над Волгой». Об этом сообщил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
— Одна из возможных площадок для проведения фестиваля — это стадион «Самара Арена». Рассматриваем несколько форматов его проведения: на открытом воздухе или же на самом стадионе, — пояснил глава Минкульта.
Но есть одна загвоздка. По словам чиновника, бренд «Рок над Волгой» не принадлежит региону. Чтобы возродить фестиваль, необходимо провести переговоры с его владельцами, пишет 63.ру.
Ещё одна сложность — финансовая. Большую часть денег на мероприятие привлекали не из бюджета региона, а от спонсоров. Их тоже еще предстоит поискать.
Фестиваль «Рок над Волгой» проводили в Самаре с 2009 года на протяжении пяти лет. Его идейным вдохновителем и организатором был сенатор от Самарской области Сергей Мамедов. Поддержку оказывало правительство Самарской области, а агентство NCA претворяло все идеи в жизнь. Хедлайнерами фестиваля становились такие знаменитости, как Apocalyptica, Deep Purple, Skunk Anansie, ZAZ, Garbage, Limp Bizkit, Rammstein, «Алиса», «Сплин», «Аквариум», «Король и Шут», «Ленинград», «Би-2», «Чайф», «Чиж и Ко» и другие.
В 2014 году поклонники «Рока над Волгой» ожидали выступления группы Metallica. Однако фестиваль и вовсе не состоялся. Как оказалось, областные власти не смогли договориться с инвесторами о проведении очередного «Рока над Волгой». Бизнесмены якобы остались недовольны скандалом вокруг выступления Rammstein.
Жители города также собирались провести шествие в поддержку фестиваля, но из-за постоянных отказов властей вскоре отказались от этой идеи.
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