Ежегодный оперный фестиваль Самарском театре оперы и балета в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля

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Программа фестиваля включает три оперы на итальянском языке и одну на русском; три серьезные и одну комическую; три оперы в сценическом исполнении и одну – в концертном. А всего в программе четыре оперы и завершающий гала-концерт.В афише – имена всемирно известных композиторов. Напротив них – имена исполнителей: те, что уже знамениты, и те, которые стоят того, чтобы их запомнили.Кроме того, в дни фестиваля пройдет презентация книги «Как смотреть оперу» – сборника эссе, составленного оперными критиками Алексеем Париным и Аей Макаровой при участии завлита САТОБ Екатерины Бабуриной.Художественный руководитель фестиваля – главный дирижер САТОБ Евгений ХохловПрограмма фестиваляОткрытие фестиваля – 17 апреля в 18:30Опера Дж. Верди «Риголетто» (semi-stage)19 апреля в 18:30Опера Дж. Россини «Севильский цирюльник»21 апреля в 18:30Опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»25 апреля в 18:30Опера Дж. Верди «Аида»Закрытие фестиваля – 27 апреля в 18:30Гала-концерт с участием Агунды Кулаевой (Большой театр), Ованеса Айвазяна (Мариинский театр), Богдана Волкова (театр «Новая опера»), солистов Самарского академического театра оперы и балета