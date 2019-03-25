Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем работника культуры России

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Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником!Труд работников сферы культуры нельзя переоценить. Вам отводится особая роль в развитии Самарской области и всей страны. Выполняя свою важную, ответственную миссию, вы сохраняете многовековое историческое наследие, передаете из поколения в поколения систему ценностей и нравственных ориентиров, формируете пространство диалога человека и произведений искусства, — то, без чего человек не может чувствовать себя частью народа, частью великого Российского государства.Благодаря вашему труду наш регион отличается богатой и насыщенной культурной жизнью, а учреждения культуры и творческие коллективы губернии хорошо известны как в России, так и за рубежом. В Самарской области успешно работают 14 театров, десятки музеев, сотни публичных библиотек. У нас проводятся известные на всю страну и далеко за ее пределами события — «Мариинский», Грушинский фестивали, «Джаз-весна» и «Самарская осень», фестиваль классического балета им. Аллы Шелест, «Соль земли», «Виват, баян!» и другие значимые мероприятия.За каждым из этих событий — труд сотен профессиональных педагогов, блистательных артистов, организаторов и творческих деятелей, для которых сохранение и развитие культурного потенциала региона стало не только профессией, но и делом всей жизни.Сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства. Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным 2019 год объявлен Годом театра в России. Началась реализация масштабного национального проекта «Культура», при Государственном совете РФ создана одноименная рабочая группа. Все эти решения призваны придать новый импульс развитию сферы культуры по всей стране, серьезно обновить материально-техническую базу учреждений, сделать культурную жизнь в малых городах и селах более качественной и разнообразной. Убежден — вместе нам по силам добиться поставленных целей и воплотить в жизнь всё задуманное.Уважаемые работники сферы культуры! Сердечно благодарю вас за ежедневный кропотливый труд, преданность профессии и любовь к Самарскому краю, за мастерство и готовность щедро делиться с нашими земляками своими талантами, знаниями и навыками. Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям Самарская область и в дальнейшем будет оставаться крупнейшим культурным центром России.От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих удач и успехов во всех начинаниях!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров