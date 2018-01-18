Для самарцев организуют превью-показ фильма "Форма воды" Гильермо дель Торо

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18 января 2018 года в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105) приглашает на премьеру фильма Гильермо дель Торо «Форма воды» («The Shape of Water») (Канада, США, ужасы, фэнтези, триллер, драма, мелодрама, приключения, 2017, 2ч. 03 мин., 18+).Мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель Гильермо дель Торо стал известен в качестве автора фильмов в жанре хоррор («Кронос», «Мутанты»), готики («Багровый пик») и неоготики («Хребет дьявола»), комиксов («Хеллбой», «Блейд-2»), сказки («Лабиринт фавна») и фантастики («Тихоокеанский рубеж»). Стиль, темы и герои фильмов дель Торо всегда узнаваемы, что справедливо и в отношении новой картины режиссёра - «Форма воды», которую называют гибридом исторической реконструкции, фантасмагории, мелодрамы и правозащитного кино.Действие картины происходит примерно в 1962 году, на фоне противостояние СССР и США в Холодной войне. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…На Венецианском кинофестивале 2017 года фильм «Форма воды» получил главный приз «Золотого льва», также был награждён премией Future Film Festival Digital Award и премией Soundtrack Stars. В 2018-м году фильм получил премию «Золотой глобус» в номинации «лучший режиссёр» (Гильермо дель Торо) и «Лучший саундтрек».Ведущий вечера: художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед - Роман Черкасов.