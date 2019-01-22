День студента отметят в Самаре в музее Эльдара Рязанова

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В разгар зимней сессии Музей Эльдара Рязанова на ул. Фрунзе, д. 120 предлагает студентам на мгновение «поставить на паузу» процесс подготовки к экзаменам и отметить День студента с приятными сюрпризами и подарками.25, 26 и 27 января с 10:00 до 18:00 вход в музей по студенческим билетам будет бесплатный. Более того, все три дня у каждого обладателя студенческого билета есть возможность принять участие в Музейной лотерее и выиграть подарки от партнеров музея. Розыгрыш пяти главных призов состоится в музее 27 января в 18:00. Имена победителей будут опубликованы на сайте «Другой Город» уже 28 января.Музейная лотерея в День студента – это реальная возможность выиграть билеты в кино и на каток, сертификаты языковой школы и студии звукозаписи, сообщает горадминистрация.Напомним, уникальный музей Эльдара Рязанова - это пространство посвященное детству и творчеству легендарного режиссера, сочетает в себе классический музей и современные интерактивные технологии. В доме, где родился Рязанов и жил в Великую отечественную войну в эвакуации, отдельная комната посвящена жизни детей в тыловом Куйбышеве. Один из самых экспонатов - альбом куйбышевской школьницы, который она вела в 1943 - 1945 годах. Посетители могут увидеть гардероб Людмилы Гурченко, архив кино-фотодокументов. Позвонив по ретро-телефону, можно услышать живой голос Эльдара Александровича, читающего свои стихи. Или увидеть скромные наряды артистов Большого театра, эвакуированного в Куйбышев в годы войны. Эти спектакли юный Рязанов очень любил, и они нашли отражение в его фильмах.16+