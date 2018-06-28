«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области

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Официальная группа фестиваля В контакте:

https://vk.com/barabanymira2018





29 июня в 18:00 стартует самый солнечный международный фестиваль XV Международный фестиваль «Барабаны мира» (0+).В этом году фестиваль проходит, благодаря выигранному гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в двух форматах:в традиционном - три дня с 29 июня по 1 июля на природе, на базе отдыха «Транспортник» что на Федоровских лугах на живописном левом берегу Волги;1 июля в 19.00 Гала-концерт в Филармонии г. Тольятти, перед которым пройдут мастер-классы по африканским и восточным барабанам с 17.00.Фестиваль объединяет любителей этнической музыки, семейного отдыха на природе в окружении экзотической атмосферы, необычной кухни народов мира и ценителей особого чувства свободы и единения. Посетив фестиваль однажды, многие приезжают сюда снова и снова, каждый год мероприятие привлекает новых участников.В этом юбилейном году беспрецедентное количество мастеров, артистов: более 30 мастеров из 12 стран мира.Новое на фестивале:перфоманс «Театр Барабанов, ритма и звука», в котором смогут принять участие все гости - барабанов хватит всем!впервые, при поддержке опорного вуза Тольяттинский государственный Университет, пройдет «Музыкальная мастерская здоровья», где все желающие смогут получить навыки по использованию активной музыкальной терапии для снятия стресса в повседневной жизни.программа «Барабанная семья» - фестиваль смогут посетить не менее 100 многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.пространство перед сценой станет крытым, что, несомненно, повысит комфортность, происходящее на стене будет транслироваться на большой экран, видимый с дальних уголков фестивальной поляны, а артисты станут ближе - изменена конструкция сцены, теперь здесь появится своеобразный подиум.фестивальное пространство наполнится авторскими арт-объектами.развернёт свою локацию деревня ездовых собак «Серебро Севера».2 гала-концерта.встреча с новыми друзьями - Девиз Фестиваля в этом году – строчки из рубая Омар Хайяма – «Сердцем ищи себе сердце».Много анимации для детей и яркая ярмарка, что было всегда!