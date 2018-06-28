«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области
28 июня 2018 09:18
206
29 июня в 18:00 стартует самый солнечный международный фестиваль XV Международный фестиваль «Барабаны мира» (0+).
В этом году фестиваль проходит, благодаря выигранному гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в двух форматах:
в традиционном - три дня с 29 июня по 1 июля на природе, на базе отдыха «Транспортник» что на Федоровских лугах на живописном левом берегу Волги;
1 июля в 19.00 Гала-концерт в Филармонии г. Тольятти, перед которым пройдут мастер-классы по африканским и восточным барабанам с 17.00.
Фестиваль объединяет любителей этнической музыки, семейного отдыха на природе в окружении экзотической атмосферы, необычной кухни народов мира и ценителей особого чувства свободы и единения. Посетив фестиваль однажды, многие приезжают сюда снова и снова, каждый год мероприятие привлекает новых участников.
В этом юбилейном году беспрецедентное количество мастеров, артистов: более 30 мастеров из 12 стран мира.
Новое на фестивале:
перфоманс «Театр Барабанов, ритма и звука», в котором смогут принять участие все гости - барабанов хватит всем!
впервые, при поддержке опорного вуза Тольяттинский государственный Университет, пройдет «Музыкальная мастерская здоровья», где все желающие смогут получить навыки по использованию активной музыкальной терапии для снятия стресса в повседневной жизни.
программа «Барабанная семья» - фестиваль смогут посетить не менее 100 многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
пространство перед сценой станет крытым, что, несомненно, повысит комфортность, происходящее на стене будет транслироваться на большой экран, видимый с дальних уголков фестивальной поляны, а артисты станут ближе - изменена конструкция сцены, теперь здесь появится своеобразный подиум.
фестивальное пространство наполнится авторскими арт-объектами.
развернёт свою локацию деревня ездовых собак «Серебро Севера».
2 гала-концерта.
встреча с новыми друзьями - Девиз Фестиваля в этом году – строчки из рубая Омар Хайяма – «Сердцем ищи себе сердце».
Много анимации для детей и яркая ярмарка, что было всегда!
Официальная группа фестиваля В контакте: https://vk.com/barabanymira2018
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 июня 2018 14:31
2 июля на площадке Общероссийского народного фронта эксперты и представители профильных ведомств обсудят проект пенсионной реформы, которую предлагает... Социум
36
28 июня 2018 13:56
Всего по результатам проверок в торговом центре выявили 59 нарушений. Социум
101
28 июня 2018 11:51
Нового начальника представили коллективу. Социум
141
Здравоохранение
27 июня 2018 12:16
Врачи дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
235
27 июня 2018 10:45
Речь идет о поясничной артропластике. Здравоохранение
424
27 июня 2018 09:32
Оно будет стерилизовать медицинские инструменты и белье в объеме 60000 биксов в год. Здравоохранение
316
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
78
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
192
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
183
Туризм
28 июня 2018 12:27
Его участники проведут для гостей фестиваля более 40 мастер-классов по разным направлениям. Туризм
123
28 июня 2018 11:21
Рекордную цифру зафиксировали 27 июня. Туризм
149
26 июня 2018 12:36
Это миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары. Туризм
517
Образование
27 июня 2018 16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата). Образование
440
26 июня 2018 21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
638
26 июня 2018 15:55
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить производство этих высокотехнологичных приборов из отечественных... Образование
434
Культура
28 июня 2018 13:04
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
97
28 июня 2018 09:18
Он продлится с 29 июня по 1 июля. Культура
205
27 июня 2018 21:41
Участники прошли от пл. Революции до Струковского парка. Культура
1070
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
743
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1046
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
994
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1866
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
631
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
711
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
167
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
115
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
121
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1118
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2409
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
106
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
495
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
782
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
950
Мероприятия