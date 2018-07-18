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Александр Хинштейн посетил музей Рязанова в Самаре

18 июля 2018 10:15
87
Александр Хинштейн посетил музей Рязанова в Самаре Об этом он написал в своем твиттере.
Об этом он написал в своем твиттере.

"Наконец дошёл до музея Э.Рязанова в Самаре, совместив приятное с полезным. Просто потрясен увиденным: симбиоз старины и современных IT-технологий. Рекомендую всем жителям региона и туристам: получите громадное удовольствие.
А это то, что посетители пока не видят: 2-й и 3-й этаж здания, где ещё лишь предстоит продолжить экспозицию рязановского музея. С огромным удовольствием подключаюсь к работе по расширению музея. Для Самары и самарцев - Рязанов предмет особой гордости", - пишет Советник директора Росгвардии - Главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Александр Хинштейн.
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