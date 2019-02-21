Зимний фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" в Самаре: ПРОГРАММА
21 февраля 2019 11:50
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Уже в ближайшие выходные, 23 и 24 февраля, в торговом центре "Аврора" в Самаре пройдет зимний фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь".
Пришедших ждут выступления театров "Пластилиновый дождь", "Странствующие куклы господина Пэжо", "Мимо Крокодил", "Светлые лица", а также перфомансы-шествия, выступления самарских музыкантов, ярмарка, мероприятия для детей и др., пишет Самру.ру
Место: 3 корпус, 2-3 этаж. Вход свободный.
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Программа фестиваля
23 февраля
ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА
14.00 Открытие - шествие по площадкам
14.45 Театр «Пластилиновый дождь» перформанс «Лунная рапсодия»
15.30 Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (г. Санкт-Петербург) перформанс-шествие «Carnival» (старт от Главной площадки и шествие по аллеям)
16.00 Ансамбль народного танца Самарского государственного института культуры «Волжские узоры»
17.00 «Альметьевский уличный театр» (г. Альметьевск) перформанс-шествие «Хрумпики» (старт от Главной площадки и шествие по аллеям)
18.00 Театр «Мимо Крокодил» (г. Санкт-Петербург) спектакль «Путь и Шествие»
19.00 Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (г. Санкт-Петербург) перформанс-шествие «Crazy crew» (старт от Главной площадки и шествие по аллеям)
19.30 Театр светового перформанса «Светлица» (г. Москва) перформанс «Звуки ночи»
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
14.30 «Jazz Time»
15.00 «Jazz kids»
15.30 «Sambara»
15.45 «Avenue Beat»
16.15 «Liberia»
16.45 «Барабаны АШЕ»
17.00 «Дайте Гремми»
17.30 «CODA BAND»
18.00 «Infinite Worlds»
18.30 «Shinkov jazz band»
19.00 «Будем Знакомы»
19.30 «Branky»
МАЛАЯ ПЛОЩАДКА
14.30 Показательные номера и мастер-классы от педагогов студии танца DNC и детского коллектива "PROдвижение"
16.30 «Пузыринские» - шоу мыльных пузырей
17.30 Школа этнических барабанов «Барабаны Аше» - мастер-класс
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
14.30 Развивающий театр сказки «Инфанта» спектакль «Три поросенка»
15.15 Творческое объединение «Шут» театрализованная игровая программа «Алатырь»
16.30 Театр праздника «Дети солнца» кукольный спектакль «Солнышко и снежные человечки»
17.30 Развивающий театр сказки «Инфанта» спектакль «Приключение Красной шапочки»
18.30 Творческое объединение «Шут» театрализованная игровая программа «Снежинка»
24 февраля
ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА
14.30 Театр «Пластилиновый дождь» перформанс-шествие «Между завтра и вчера» (старт от Главной площадки и шествие по аллеям)
15.00 Танцевальный проект «PLЯSKI» спектакль «Сердце с стране садов»
15.30 «Альметьевский уличный театр» (г. Альметьевск) перформанс-шествие «Хрумпики» (старт от Главной площадки и шествие по аллеям)
16.00 Театр «Мимо Крокодил» (г. Санкт-Петербург) спектакль «Будни волшебника»
17.00 Театр «Пластилиновый дождь» перформанс «Из жизни аистов»
18.00 Театр светового перформанса «Светлица» (г. Москва) перформанс «Звуки ночи»
19.00 Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (г. Санкт-Петербург) спектакль «Принцесса Бомбилла»
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
14.00 «Босиком»
14.30 «ПОDЗВЁЗDАМИ»
15.00 «Near Jazz»
15.30 «MarViSla»
16.00 «Los Samarianos»
16.30 «Монокль»
17.00 «Сабатаж»
17.30 «White Coffee»
18.00 «Aleksandra's band» & «Американо»
18.30 «Василий Походун Бэнд»
19.00 Роман Кузнецов
19.30 «LIFT»
МАЛАЯ ПЛОЩАДКА
15.00 Танцевальная студия «Лето» - мастер-классы от педагогов
16.00 Школа танцев «Бруклин» - мастер-классы от педагогов
17.30 Театр пантомимы «ГримАсы»
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
14.00 Детский музыкальный театр «Аленушка» «Jingle present»
14.15 Творческое объединение «Шут» театрализованная игровая программа «Снежинка»
15.30 Научное шоу Федора Химика
16.00 Эстрадно-цирковое шоу «Арлекино»
17.00 Развивающий театр сказки «Инфанта спектакль «Дюймовочка»
17.30 Творческое объединение «Шут» театрализованная игровая программа «Алатырь»
18.30 Шоу мыльных пузырей «Оля-Ля-шоу»
23 и 24 февраля
«Мастерские мастера Хоха» (г. Москва) мастер-классы по изготовлению аксессуаров с стиле стимпанк.
Выставка стимпанк скульптуры «Ерундук»
Живые скульптуры, мимы, ходулисты коллективов «Мечта» (г. Тольятти), «Пластилиновый дождь», «Мимикрия», «Гримасы»
Аллея художников
Ресторанная аллея с вкуснейшей едой
Базарная аллея с аксессуарами и сувенирами ручной работы
Фото: Дильдина Светлана
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