«Живая классика» организует для участников из Самарской области прослушивание в ГИТИС

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В 2019 году у конкурсантов из регионов появится шанс пройти прослушивание в Российский институт театрального искусства – ГИТИС, не приезжая в Москву. Представители приемной комиссии одного из самых престижных театральных вузов страны проведут прослушивания прямо во время региональных этапов «Живой классики».Возможность пройти прослушивание в Государственный институт театрального искусства, не выезжая из региона, позволит быть замеченными даже тем ребятам, кто не смог бы приехать в Москву на все время вступительных испытаний. «Не все одаренные дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребенка в Москву или которые сразу готовы смириться с решением ребенка поступать в театральный, – комментирует ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС, Григорий Заславский. – А мы заинтересованы и всегда гордимся тем, что выбираем и собираем лучших со всей страны. Но когда страна такая большая, хорошо идти навстречу друг другу и в этом отношении «Живая классика» для нас – своего рода волшебный помощник, для нас и для одаренных выпускников, которые получат поддержку своим планам и в Москву поедут с уверенностью, что их выбор имеет кое-какие основания».Впервые прослушивания в ГИТИС во время регионального этапа конкурса «Живая классика» прошли в прошлом году в Норильске благодаря инициативе компании «Норникель». Выступления ребят оценивал преподаватель ГИТИСа, профессор, народный артист РФ Сергей Яшин. Четыре талантливых чтеца получили возможность попасть сразу на третий тур отбора в театральный вуз. Одна из участниц, Анна Яцкова, успешно прошла остальные испытания и поступила на первый курс.Увеличить масштаб акции удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В этом году пригласить к себе педагогов ГИТИСа для прослушивания смогут 30 самых активных регионов. Проголосовать за свой регион на сайте конкурса https://youngreaders.ru/vote могут не только участники, но и болельщики. Голосование уже началось. Его итоги будут оглашены перед стартом регионального этапа, до 1 апреля этого года. Генеральный партнер акции – компания «Норникель».При выборе победителей будет учитываться не только голосование на сайте, но и количество участников конкурса «Живая классика» этого года в регионе. Чем больше зарегистрированных участников – тем больше шансов устроить прослушивание в институт в своем регионе. Принять участие в прослушиваниях смогут только участники регионального финала, прошедшие классный, школьный и районный отборные этапы. Зарегистрироваться для участия в классном этапе может любой подросток 10-17 лет на сайте youngreaders.ru. Регистрация на конкурс продлится до 1 февраля 2019. В этом году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Участие в конкурсе бесплатное.Фото: Марина Пешкова