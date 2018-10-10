Жители Самарской области поддержали строительство театра «Грань» в сквере «Слава труду» в Новокуйбышевске

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На портале «ВМЕСТЕ» подошло к концу голосование, результаты которого с нетерпением ждали все театралы губернии. Ведь речь в нем шла об одном из самых ярких и успешных творческих коллективов 63-го региона. Пользователям портала для онлайн-референдумов предлагалось оценить предполагаемое место строительства нового здания для театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске.Напомним, что по проекту объект планируется разместить в сквере «Слава труда». Размер участка под застройку составит всего 100 на 60 квадратных метров. Саму территорию сквера также приведут в порядок и благоустроят. Обойдется строительства театра в 650 млн рублей. Предполагается, что основную часть средств выделят из регионального бюджета.Рядом со сквером «Слава труду» находится знаменитая музыкальная школа имени Башмета. Таким образом, после возведение театра, в Новокуйбышевске будет сформирован культурный кластер.Идею размещения здания на территории сквера уже поддержали многочисленные поклонники театра. Глава региона Дмитрий Азаров также отметил необходимость посоветоваться в этом вопросе с жителями области.Именно с этой целью на портале «ВМЕСТЕ» было открыто онлайн-голосование. Причем, отдельный вопрос в нем был посвящен месту проживания респондентов, поскольку важно было выяснить, как относятся строительству театра в сквере «Слава труду» сами новокуйбышевцы.14% участников голосования отметили, что они являются жителями Новокуйбышевска. Большинство из них, разумеется, знают о самом театре-студии «Грань». Тем более, что творческий коллектив прославился на всю страну, дважды удостоившись главной театральной премии «Золотая маска». И почти 82% проголосовавших новокуйбышевцев выразили поддержку строительства здания для театра в сквере между улицами Дзержинского, Чернышевского, Островского и Молодежной.В целом «за» то, чтобы у театра-студии «Грань» появилось собственное здание, высказались 93% всех участников опроса (безотносительно к месту проживания). Кроме того, 12% пользователей указали, что сейчас попасть на спектакли творческого коллектива бывает очень сложно из-за сложностей с приобретением билетов. Оно и понятно: сейчас в зале новокуйбышевского Дворца культуры, где «Грань» играет свои постановки, всего около 100 мест. А попасть на спектакли труппы съезжаются любители театра со всей области.Собственное здание должно решить эту проблему. Кроме того, у театра появятся необходимые цеха и гримерные, которых на данный момент у «Грани» нет.Как отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, собственное здание позволит театру активно развиваться. «В труппу приходят новые люди, и для того, чтобы ставить более масштабные спектакли, расширять репертуар, необходимо иметь приспособленное для этого пространство: сцену, оснащенную современным оборудованием, подсобные помещения», - отметил министр.Принципиальную поддержку жителей 63-го региона проект строительства театра в сквере «Слава труду» в Новокуйбышевске получил. В 2020 году коллектив «Грани» отметит свое 20-летие, ожидается, что к этому времени труппа уже сможет отметить свое новоселье в новом современном здании.