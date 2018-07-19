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Новости /  Общество /  Культура  

Жителей Самары приглашают на выставку «Город Солнца»

19 июля 2018 11:17
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Жителей Самары приглашают на выставку «Город Солнца»
С 26 июля по 23 сентября в художественном музее пройдет уникальный выставочный проект.

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» предоставит в распоряжение самарского музея свое собрание художественных произведений 1930-х - 1950-х годов. Выставка позволит самарскому зрителю оценить своеобразие художественного наследия искусства соцреализма.

Экспозиция выставки состоит из четырех тематических разделов, наиболее значимых для эпохи тоталитарного искусства. Это производство, армия, мирная жизнь, праздники и советский человек. В экспозиции представлена также бронзовая модель знаменитой скульптурной группы В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница», созданной для павильона СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Она стала символом не только искусства социалистического реализма, но и всей советской эпохи, пишет "Самарская газета".

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