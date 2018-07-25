Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»

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29 июля в 11.00 на загородной базе «Ратибор» (Красноярский район, с. Старый Буян) пройдет уникальный этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения», посвященный легендарной битве Тимура и Тохтамыша (0+).Фестиваль пройдет в том самом месте, где в июне 1391 года прошло сражение двух великих полководцев. Ключевым моментом праздника станет яркая реконструкция великой битвы, решившей судьбу Руси и освободившей ее от 300-летнего ига Золотой Орды. Она будет организована силами профессиональных реконструкторов.Кроме того, гостей фестиваля ждут захватывающие военно-исторические игры «Форт Буян», джигитовка, лучники и кулачный бой.Для любителей истории работает музейный городок и ярмарка ремесленников. Дети смогут принять участие в разнообразных интерактивных площадках.Вход свободный.В программе фестиваля:- Театральное зрелище - реконструкция моментов битвы. Джигитовка.- Народные забавы: катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета.- Город мастеров: гончар, кузнец, лозоплетение, войлоковаляние, вязание и др.- Музейный городок: информационные стенды, предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики.- Концертная программа, показательные выступления на шпагах и брёвнах.- Детская игровая зона.- Военно-исторические игры «Форт Буян».- Национальная кухня, сообщает пресс-служба облправительства.