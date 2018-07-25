Жителей Самарской области приглашают на этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»
25 июля 2018 10:58
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29 июля в 11.00 на загородной базе «Ратибор» (Красноярский район, с. Старый Буян) пройдет уникальный этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения», посвященный легендарной битве Тимура и Тохтамыша (0+).
Фестиваль пройдет в том самом месте, где в июне 1391 года прошло сражение двух великих полководцев. Ключевым моментом праздника станет яркая реконструкция великой битвы, решившей судьбу Руси и освободившей ее от 300-летнего ига Золотой Орды. Она будет организована силами профессиональных реконструкторов.
Кроме того, гостей фестиваля ждут захватывающие военно-исторические игры «Форт Буян», джигитовка, лучники и кулачный бой.
Для любителей истории работает музейный городок и ярмарка ремесленников. Дети смогут принять участие в разнообразных интерактивных площадках.
Вход свободный.
В программе фестиваля:
- Театральное зрелище - реконструкция моментов битвы. Джигитовка.
- Народные забавы: катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета.
- Город мастеров: гончар, кузнец, лозоплетение, войлоковаляние, вязание и др.
- Музейный городок: информационные стенды, предметы быта того времени, репродукции картин подходящей тематики.
- Концертная программа, показательные выступления на шпагах и брёвнах.
- Детская игровая зона.
- Военно-исторические игры «Форт Буян».
- Национальная кухня, сообщает пресс-служба облправительства.
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