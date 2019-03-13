Жителей Кировского района приглашают на открытый концерт солиста Самарского театра оперы и балета Александра Урманова

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В ДК «Победа» 16 марта в 13:00 состоится третья творческая встреча в рамках социального культурного проекта Фонда Арконик и Фонда «Устойчивое развитие» (Москва) для жителей Кировского района.С программой вокальных шедевров из классических опер и оперетт выступит молодой солист Самарского академического театра оперы и балета Александр Урманов. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано) и Татьяна Кузуб (фортепиано). Концерт посвящен Году театра в России.Проект «Театральный маршрут-4» открылся 10 ноября 2018 года концертом обладателя Гран-при международного конкурса Елены Образцовой Валерия Макарова. Далее зрители проекта (ветераны металлургического завода, учащиеся и педагоги школ-партнеров) выехали на спектакли: «Алые паруса» в драмтеатре, «Ромео и Джульетта» в «Самарте», премьеру оперы «Джанни Скикки» и балет «Лебединое озеро» в театре оперы и балета, легендарную постановку «Рисуем Бидструпа» в театре «Самарская площадь». В декабре подопечные проекта посетили выставку Александра Васильева в музее модерна и концерт победителя конкурса им. Чайковского Дмитрия Маслеева в филармонии.В этом сезоне жителей Кировского района ждут еще две открытые творческие встречи в ДК «Победа», в том числе общедоступный концерт солистов Российского национального оркестра Владислава Лаврика (труба) и Максима Рубцова (флейта) 13 апреля. Также в ближайших планах – спектакль «А у нас во дворе» театра «Камерная сцена» и презентация нового диска самарских музыкантов «Два короля» в филармонии. Все мероприятия проекта «Театральный маршрут», в том числе билеты и автобусы для выездов в театры – для участников бесплатны.6+