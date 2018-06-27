Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре

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30 июня в Парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй» (0+).«Сабантуй-2018» включен в культурную программу Чемпионата мира по футболу «FIFA 2018», и впервые за всю историю праздника его участниками станут не только жители Самарской области, но и многочисленные гости из разных стран мира.Концертные и игровые площадки Сабантуя-2018 начнут работать с 10:00. В 12.30 на сцене «Ракушка» будет поднят флаг Сабантуя, поздравят официальные лица. В концертной программе примут участие татарские самодеятельные коллективы Самарской области, гости из Татарстана (артисты Камско-Устьинского района, автор и исполнитель Ринат Рахматуллин).На летней сцене гости праздника выступят лауреаты фестиваля детского творчества «Мирас». Особенностью Сабантуя будет его межнациональный характер. Гости праздника познакомятся с яркими национальными творческими коллективами Самарской области и Дома дружбы народов.Как всегда на Сабантуе зрителей ждет разнообразная спортивная программа, главными в которой будут состязания по татарской национальной борьбе «керэш» (начало в 10.00). Спортсменов также ждут соревнования по поднятию гири, армреслингу, бой на бревне с мешками, перетягивание каната и национальные забавы: лазание на столб, бег с ведрами на коромыслах, бег с яйцом в ложке, ходьба по наклонному столбу и разбивание горшка.Гости областного Сабантуя-2018 смогут познакомиться с выставками картин, изделий народных промыслов, произведений изобразительного искусства и выставкой, посвященной 30- летней истории Самарского Сабантуя. Также в парке им. Ю.А.Гагарина будут развернуты спортивные, игровые, танцевальные «пятачки» для детей и взрослых.В торговых рядах участники и гости Сабантуя смогут приобрести предметы татарской национальной атрибутики, изделия народных промыслов, отведать блюда национальной кухни, сообщает пресс-служба облправительства.Организаторами является Самарские татарские общественные организации при поддержке Правительства Самарской области, администрации г.о. Самара, Дома дружбы народов Самарской области.Сабантуй (от татарского «сабан» — плуг, «туй» — праздник») — древний земледельческий праздник, знаменующий окончание полевых работ и надежды хлеборобов на добрый урожай.