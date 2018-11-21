XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского состоится в Самаре

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С 23 по 28 ноября в Самаре состоится XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского.Конкурс был основан в 1962 году при непосредственном участии известного русского композитора, педагога и общественного деятеля ХХ столетия – Дмитрия Кабалевского. За многолетнюю историю конкурс приобрел славные традиции, открыл множество имен талантливых молодых музыкантов, реализовавших себя в дальнейшем в качестве артистов концертных организаций и музыкальных театров, преподавателей консерваторий России, ближнего и дальнего зарубежья.Цель проекта - выявление и поддержка одаренных, профессионально перспективных молодых музыкантов, приумножение и создание новых педагогических традиций в современном культурно-образовательном пространстве России и зарубежных стран.Около 140 молодых музыкантов из России, Молдовы, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях.Конкурсные выступления будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из известных деятелей в области музыкального искусства – именитых профессоров, народных, заслуженных артистов России, заслуженных работников культуры Российской Федерации.Конкурсные прослушивания пройдут с 24 по 27 ноября в Самарской государственной филармонии (номинации «Фортепиано», «Композиция», «Музыковедение»), Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова (номинация «Академическое сольное пение»), ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича (номинация «Скрипка»).23 ноября в 17:00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) в рамках XXVI Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского состоится пресс-конференция.Торжественное открытие конкурса состоится 23 ноября в 18:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141).В программе концерта – выступление членов жюри и лауреатов конкурсов имени Д.Б. Кабалевского прошлых лет. Наряду с именитыми исполнителями выступят юные музыканты. Впервые на открытии конкурса будет исполнен виолончельный концерт Д.Б. Кабалевского.Как дань традиции, созданной Д.Б. Кабалевским, прозвучит Цикл хоровых произведений Дмитрия Кабалевского на стихи советских поэтов в исполнении сводного хора Детской музыкальной хоровой школы № 1 и гимназии № 2 (художественный руководитель – Т.А. Карташова).Заключительный концерт победителей состоится 28 ноября в 18:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии.