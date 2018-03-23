XVIII Областные юношеские краеведческие чтения имени К.П. Головкина пройдут в Самаре

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28 марта в 10.00 на базе МБОУ Школа №13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В. г.о. Самара пройдут XVIII Областные юношеские краеведческие чтения имени К.П. Головкина в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество».Учредителем Чтений является министерство образования и науки Самарской области, организатор - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» Областной Центр детско-юношеского туризма и краеведения.Из 364 заявленных работ на очный допущены 302 работы учащихся из всех муниципальных образований Самарской области. Все допущенные участники Чтений будут выступать на секциях, сообщает облправительство.