Выставку Самарского областного художественного музея в павильоне «Рабочий и колхозница» продлили до мая

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В начале декабря прошлого года в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве в рамках проекта «Резидент» открылась выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского областного художественного музея». В экспозиции представлены произведения русского и советского искусства, а также экспонаты восточной коллекции музея.В числе произведений, представленных на выставке, - «Две матери» Владимира Маковского, «Зима» Алексея Саврасова, «Боярышня» Василия Сурикова, «Композитор А.Г. Рубинштейн» Ильи Репина, «Пейзаж» Аристарха Лентулова, «Постройка дома» Ольги Розановой, а также произведения Ивана Крамского, Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Александра Бенуа, Петра Кончаловского, Самуила Адливанкина и Давида Бурлюка. Кроме того, в экспозицию вошли предметы из собрания восточного искусства - миниатюры, панно из Китая, Японии, Индии XVII–XIX веков.Проект «Резидент» — программа российского межмузейного обмена, запущенная ВДНХ в 2018 году. Цель проекта — показать жемчужины коллекций столичных и региональных российских музеев.«В декабре мы радовались, что вообще попали в этот проект, поскольку выставка на ВДНХ — это уникальное событие для Самарского художественного музея. За всю свою историю одновременно такое количество работ наш музей ни разу не вывозил за пределы города. Жители и гости столицы по достоинству оценили «сокровища» наших фондов. Выставка по просьбе организаторов продлена еще на несколько месяцев. Я горжусь и нашим музеем, и нашей губернией, где люди любят искусство, ценят свою культуру. Я считаю, мы имеем полное право говорить, что Самарская губерния – один из культурных центров России», - прокомментировал новость врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.