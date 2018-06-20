Всех интересующихся французской современной литературой самарцев приглашают на встречу с писателем Габриэлем Мартиарена

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Габриэль Мартиарена родился в Париже в 1981 году и, получив образование в области литературы, стал уделять особое внимание изучению философии и политических наук. Закончив Французский институт Прессы, он начал работать журналистом в различных ежедневных и еженедельных изданиях.В 2010 году он опубликовал роман для юношеской аудитории «Pêle-mêle Polly» в издательстве «L’Ecole des loisirs», а потом приостановил свою карьеру, чтобы отправиться в путешествие по Буркина Фасо и Южной Америке (Чили, Перу, Боливия, Аргентина).В 2017 и 2018 гг. он становится автором двух документальных фильмов продолжительностью 90 минут о научно-технических эпопеях авиации и железной дороги с названиями «Conquérir le ciel» («Победить небо») и «Les maîtres du rail» («Хозяева рельсов»).На встречу приглашают школьников, их родителей и всех, кто инетерсуется литературой и писательской деятельностью!Встреча пройдет 22 июня в 13.30 в Образовательном центре Южного города (Николаевский проспект, 50).Участие во встрече по регистрации - тел. 270 85 13.