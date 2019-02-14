Впервые за полвека Самарский театр оперы и балета представит мировую премьеру балета

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Премьерные показы пройдут 15 и 16 февраля.Автор идеи и соавтор либретто – Вячеслав Заренков, петербургский меценат, основатель проекта «Созидающий мир», одноименного благотворительного фонда и театра «Килизэ». Вячеслав Заренков пишет книги, рисует картины, занимается научной деятельностью. Автор либретто балета «Орр и Орра».Постановщик «Трёх масок короля» Юрий Смекалов сам носит маску – «Золотую Маску» за исполнение партии Тригорина в балете Бориса Эйфмана «Чайка». Юрий Смекалов – солист балетной труппы Мариинского театра и активно работающий хореограф. На его счету постановки классических балетов в Большом и Мариинском театрах, многочисленные работы в области современной хореографии. «Три маски короля» – первая постановка Юрия Смекалова в САТОБ.Музыку к балету написал петербургский композитор Михаил Крылов, в багаже которого немало постановок – в том числе первая ледовая опера «Бесконечность», балет «Орр и Орра», премьера которого состоялась на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси в 2017 году. Михаил Крылов – дипломант международного фестиваля «Балетное лето в Большом», лауреат всероссийского конкурса «Песня года».Оркестровку осуществляет молодой композитор, магистрант Гаагской консерватории Даниил Пильчен. За электронную часть аранжировок и саунд-дизайн отвечает петербургский продюсер, режиссер и музыкант Влад Жуков, один из композиторов киноблокбастера «Салют-7».Созданием декораций и костюмов для Королевства, где все носят маски, занимается один из самых плодовитых российских сценографов Вячеслав Окунев. Он не нуждается в представлении: сегодня в репертуаре САТОБ идет восемь спектаклей с его оформлением. Во всех художником по свету была Ирина Вторникова, которая принимает участие и в работе над «Тремя масками короля».Дирижер-постановщик «Трех масок» – главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов, уже выпустивший в нынешнем сезоне две премьеры: оперы «Богема» и «Джанни Скикки».Главную партию в спектакле 15 февраля танцует премьер Мариинского театра Владимир Шкляров.«Мы все носим маски. Просыпаясь, мы надеваем маску ребенка или родителя, мужа или жены. Нам хочется казаться добрыми, злыми, смешными, серьезными, красивыми, жалкими, умными, невеждами, независимыми или порабощенными. Скрывать истинные мысли и чувства становится для нас нормой. Мы не признаём лжи, хотя обманываем постоянно не только окружающих, но и самих себя. Что есть искренность и открытая добродетель? Не является ли эта форма поведения тоже маской?» – Юрий СмекаловПостановка осуществляется при поддержке фонда «ТЕ-АРТ» и театра «Килизэ».