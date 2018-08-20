«Вечер поэзии и музыки» в Самарской областной библиотеке

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21 августа в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает поклонников литературы и классической музыки в конференц-зал на «Вечер поэзии и музыки». Вечер традиционно проводится в рамках областного проекта «Писатель в библиотеке».Для гостей выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Софья Сыромятникова, поэт, член Союза писателей России и Андрей Кудряков, пианист и преподаватель Консерватории Синьхай (Гуанчжоу, Китай). Андрей является выпускником Саратовской консерватории, имеет большой и сложный репертуар, активно выступает с концертами не только в России, но и в других странах – в Италии, Польше, Греции и Китае.В программе вечера прозвучат музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов, а также стихотворения, вошедшие в новую книгу Софьи Сыромятниковой «25 мартобря».Вход свободный.Фото pixabay.com