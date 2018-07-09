В выходные под Сызранью пройдет Слет друзей Грушинского фестиваля
9 июля 2018 11:23
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В нынешнем году «малая Груша», как ее называют сызранцы пройдет в лесу поселка Трубетчино в 15-й раз. Стать гостями фестиваля, отлично провести время с друзьями с 13 по 15 июля приглашает всех желающих сызранский городской клуб авторской песни и поэзии. Концертная программа фестиваля рассчитана на два дня. 14 июля в 14.00 состоится его официальное открытие, а также гала-концерт авторов - исполнителей и поэтов из Сызрани, Самары, Тольятти, Саратова, Ульяновска.
В этом году Городской клуб авторской песни и поэзии под руководством В.Варламова его проводит фестиваль 13-15 июля уже в пятнадцатый раз. Прозвучат песни в память Сергея Анцинова, Юрия Панюшкина и нашего друга Леонида Родионова в исполнении бардов Сызрани, Самары, Тольятти, Саратова и Ульяновска. В 2018 году любители гитары и авторской песни отмечают юбилеи известных классиков жанра: А. Галича, В. Высоцкого, А. Городницкого, А. Дольского. Их песни также прозвучат в концертах «под золотым парашютом» в пятницу вечером, а в субботу в 14 часов сцена будет предоставлена гостям Слёта, после торжественного открытия. В этот же день по установившейся традиции площадка на фестивале будет предоставлена местным поэтам. Въезд транспорта свободный, без ограничений. Участников фестиваля ждёт прекрасный отдых в живописном месте на берегу р. Крымза. Проезд собственным транспортом с Московской трассы в сторону п. Балашейка, затем по дороге на п. Трубетчино, далее по указателю (всего около 15 км. от г. о. Сызрань), сообщает "Маленькая Сызрань".
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