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В тольяттинском театре «Колесо» сыграют спектакль к юбилею АВТОВАЗа

24 января 2019 14:02
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В тольяттинском театре «Колесо» сыграют спектакль к юбилею АВТОВАЗа
Спектакль рассказывает простую историю о людях, построивших крупнейший автомобильный завод.

25 января в 19.00 в драматическом театре «Колесо» (Тольятти, ул. Ленинградская, 31) состоится премьера спектакля «Колёса» в рамках проекта «Школа-лаборатория по тольяттинской драматургии с созданием документального спектакля, посвященного 50-летию АВТОВАЗа и 30-летию театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова».

Режиссером постановки выступил режиссер театра и кино Владимир Рузанов, художником – номинант фестиваля «Золотая Маска» Елена Сорочайкина. Спектакль рассказывает простую историю о людях, построивших крупнейший автомобильный завод в Европе, о тех, кто жил и продолжает жить грандиозными идеями, о тех, чья жизнь связана с АВТОВАЗом и с городом Тольятти. Они любили, шутили, верили, умели по-настоящему мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Сегодня им на смену должно прийти новое поколение – оно покорит новые вершины.

Проект поддержан грантом Министерства культуры РФ и администрацией г.о. Тольятти. В ходе проекта проведена лаборатория по современной тольяттинской драматургии под руководством лауреата независимой литературной премии «Дебют» Анны Батуриной. Участниками лаборатории стали начинающие драматурги, творческие работы которых прошли отборочный этап.
На мастер-классах молодые литераторы постигали тайны написания драматургического текста, учились разбирать и придумывать конфликты, составляли диалоги, писали ремарки, а главное, окунулись в притягательный мир театральной кухни.
На следующем этапе каждый участник написал свою пьесу, которую оценивало художественное руководство театра. Лучшим стало произведение Анны Батуриной. Именно его и увидит тольяттинская публика на основной сцене театра «Колесо», сообщает пресс-служба облправительства.
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