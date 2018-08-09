В субботу на улице Куйбышева в Самаре вновь подготовлена культурно-развлекательная программа

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Приглашаем жителей и гостей города провести время в компании творческих коллективов губернии. Подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа (0+).В субботу, 11 августа:14.00 - Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92) организует мастер-класс по печати на одежде. Любой желающий может сделать свою вещь уникальной - нанести индивидуальный узор на платье, майку, платок и другие вещи из личного гардероба. Техника нанесения называется верховая набойка - рисунок надолго остается ярким и не стирается. Одежду для участия в мастер-классе необходимо принести с собой.18.00 – 21.00 – поэтический баттл «Вы ко мне писали?», литературно-экологическая викторина «ЭкоУмники», классические шарады «Алфавитка», беспроигрышная лотерея «КиноФайл», громкие чтения «От классиков до современников», акция «Открытый микрофон» (сквер «Три вяза – пересечение улиц Куйбышева и Некрасовской»).19.00 – 21.00 – выступление группы «Джаз Вояж» (ул. Куйбышева, 68/70).19.00 – 21.00 – работа ретро-зоны «Улица Дворянская» (ул.Куйбышева, 95).19.30 – 22.00 - шоу бразильских барабанов (пересечение улиц Куйбышева и Красноармейской).19.30 – 22.00 – выступление танцевального коллектива «Бруклин» (пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской).19.30 – 23.00 – выступление танцевального коллектива «Danse&Live» (ул. Куйбышева, 103).19.00 – 21.00 – поэтический перформанс (с участием самарских поэтов) и презентация «Книжной лавки» Горький Центр (ул. Куйбышева, 113).19.30 – 20.00 – концертная программа АртГруппы «SOLLI» (пересечение улиц Куйбышева и Л. Толстого).20.10 – 21.00 – сольный концерт Гульнары Божиной (руководитель театра песни «Волжская Русь») с концертными номерами театра народного танца «Вертепляс» (пересечение улиц Куйбышева и Л. Толстого), сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Дильдина Светлана